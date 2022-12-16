Госдума предлагает уголовное наказание в случае нарушения запрета на «пропаганду ЛГБТ»‎

Поправки в закон о запрете «пропаганды ЛГБТ»‎ предложила глава думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Уголовную ответственность она считает необходимым вводить за повторное нарушение запрета на «пропаганду»‎. Максимальный срок — пять лет колонии, пишет РИА «Новости».

Останина направила соответствующий документ на отзыв в правительство. В УК она предлагает внести три новые статьи.

Повторная пропаганда ЛГБТ будет наказываться исправительными работами на срок до 2 лет, арестом на 4 месяца или лишением свободы на 2 года.

Если «пропаганду»‎ распространяли среди несовершеннолетних, то срок лишения свободы увеличат до 5 лет, а принудительных работ — до 4 лет. Такие же сроки депутат предлагает за повторную пропаганду педофилии.

Закон о «запрете пропаганды ЛГБТ»‎ среди совершеннолетних Владимир Путин подписал 5 декабря. Теперь в СМИ фактически запрещено любое упоминание ЛГБТ-персон, книги цензурируют и вырезают отрывки, которые могут попасть под запрет.