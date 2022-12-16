Минюст хочет лишить адвокатского статуса Михаила Беньяша*

Минюст в Краснодарском крае требует лишить адвокатского статуса Михаила Беньяша*. Чиновники изучили его Telegram-канал, и им не понравилось несколько его постов.

В письме Минюста в адвокатскую палату региона указаны семь публикаций адвоката с 6 октября по 5 декабря 2022 года. В заметках адвоката нашли оценки, подрывающие авторитет и доверие к прокуратуре, негативные суждения о действиях Минюста, негативные высказывания об «имитации судебной реформы и дедушках-председателях ВС и КС»‎, мнение о новой форме отчетности для «иноагента».

«Все эти посты очень забавные и в отличие от представления Минюста даже несут некую литературную ценность. И ещё они смешные. Вот реально. Я их перечитал, посмеялся сам, и настроение мое улучшилось. Но в их смешливости и есть их главная крамола. В российском тоталитаризме, как и в любом другом, чинопочитание быстро и гармонично превратилось в культ личности. А культ личности, в свою очередь, до истерики боится смеха, потому что смех разрушает любой культ и освобождает от страха.Ведь культ личности сам по себе состоит и держится из вот таких унылых, скучных, немного трусоватых клерков, у которых от передозировки покорности к свободной жизни вражда непримирима»‎, — написал Беньяш* в своем канале.

Он добавил, что «уже сбился со счету»‎, какая это попытка лишить его адвокатского статуса. Жаловались судьи, сотрудники ФСБ, уполномоченный по правам человека. По-тихому сделать это у Минюста не получится сейчас, добавил он, и нас ждет «очередное ржачное разбирательство»‎.

*Михаила Беньяша Минюст России считает «иностранным агентом»‎.