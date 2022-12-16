Российские войска выпустили больше 60 ракет по Украине

UPD:

«Укрэнерго»‎ сообщило о чрезвычайной ситуации в связи с утренними российскими обстрелами. Это девятая массированная атака на украинские города, пишет «Интерфакс-Украина»‎. Сейчас основной удар пришелся на магистральные сети и объекты генерации. В компании объяснили, что режим ЧС введен для участников рынка электроэнергии в соответствии с требованиями внутренних правил. Ситуация в энергосистеме под контролем, она сохраняет стабильную частоту в 50 Гц и работает синхронно с европейской континентальной сетью. Однако дефицит энергии заметно увеличился.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил «РБК Украине»‎, что по территории страны выпустили более 60 ракет. Пуски были из Черного моря и с воздуха.

В Кривом Роге после обстрела погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Среди пострадавших двое детей, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.

***

Практически по всей территории Украины сегодня была воздушная тревога, в том числе в Львовской области, Закарпатье, Никополе, Хмельницкой области и других регионах. Взрывы были в Киеве, Харькове, Полтаве. Харьков и Полтава полностью остались без электричества, аварийные отключения начались в Николаевской области. В Киеве, Днепре Харькове остановлено метро.

Воздушная тревога еще не отменена. Жителей призывают укрыться.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, взрывы были в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах города. Об обстановке в Харькове рассказал мэр Игорь Терехов, а в Полтаве — мэр Александр Мамай.

Секретарь горсовета Александр Куртев сообщил, что по Запорожью нанесли около 12 ракетных ударов.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал, что в Кривом Роге было попадание в жилой дом. О пострадавших информация уточняется.





