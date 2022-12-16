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#Новости

В Красноярском крае мужчину оштрафовали за призыв не ходить в военкоматы в домовом чате

16.12.2022

Суд признал это «пропагандой войны и дискредитацией армии»‎

«Сетевые свободы»‎ сообщили, что в Красноярском крае суд оштрафовал мужчину, который в домовом чате призвал жителей не брать повестки и не ходить в военкомат. Оказалось, что это «дискредитирует армию и пропагандирует войну»‎ (ч.1 ст.20.3.3. КоАП). Штраф составил 15 тыс. рублей. 

Сообщения мужчина послал в домовой чат в Viber, в котором состоит 1949 человек. В постановлении суда сказано, что «во время диалога с участниками группы Р. неоднократно опубликовал изображение, содержащее текстовую информацию с заголовком «МОГИЛ-изация»‎ с призывами отказаться от повестки. 

По мнению суда это подрывает авторитет, имидж и доверие к военным комиссариатам, которые — часть ВС РФ. Суд также сослался на установленный законом запрет пропаганды войны.

У обвиняемого двое несовершеннолетних детей, он признал вину. Из-за этого суд назначил такое наказание. 


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