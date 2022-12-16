«Верстка»‎: сотрудникам «Газпрома» и «Роснефти» запретили выезжать за границу

«Верстка»‎ со ссылкой на источники в «Газпроме» и «Роснефти» сообщила, что в компаниях неофициально запретили сотрудникам ездить за границу. Нельзя выезжать в том числе ближайшим родственникам.

Информацию подтвердил один из руководителей среднего звена «Газпрома»‎ в Санкт-Петербурге. Ездить, по его словам, запретили «даже в Турцию».

«Нам запретили поездки за границу, любые. Последствия не озвучили. Но мы умные. Нашему начальству об этом сказали их руководители, а им — ещё более высокопоставленные», — рассказал другой источник в «Газпроме»‎.

За выполнением этого поручения будет следить служба безопасности. Выехать нельзя даже на лечение, у многих сорвались поездки на новогодние праздники. В коллективе, по словам источника, очень недовольны. С «экстренными случаями»‎ руководство компании пообещало разбираться индивидуально.

Об аналогичном запрете сообщили и сотрудники «Роснефти»‎. В компании обязали подписать дополнительное соглашение о запрете, который пока распространяется на руководителей.

В Госдуме вчера сообщили, что планируют разработать закон о запрете удаленной работы из-за границы для россиян. Запрет коснется тех отраслей, где есть доступ к гостайнам или информации о безопасности.