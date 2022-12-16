Президент Молдовы обвинила «Газпром»‎ в невыполнении контракта

Президент Молдовы Майя Санду обвинила «Газпром»‎ в невыполнении контрактных обязательств. Как пишет ТАСС со ссылкой на TVR MOLDOVA, власти страны изучают возможности для судебного иска к компании.

Из-за «Газпрома»‎, по словам Санду, в Молдове образовался дефицит топлива. Суточный объем подачи газа сократился с 1 октября на 30%. В «Газпроме»‎ объяснили это техническими проблемами из-за транзита топлива по территории Украины.

Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну говорил о возможном обращении в суд из-за неисполнения контракта. В ответ на это «Газпром»‎ пригрозил, что может полностью прекратить поставки и расторгнуть договор из-за нарушения сроков по урегулированию задолженности и задержек по оплате.