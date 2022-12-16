В ЕС раскрыли подробности нового санкционного пакета против России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о девятом пакете санкций против России. Индивидуальные ограничения затронут около 200 человек. При этом EUobserver пишет, что для некоторых из санкционного списка готовятся ввести послабления.

По словам Моравецкого, в новый пакет внесут «верхушку российской элиты»‎, но конкретных людей он не назвал, сообщило ТАСС.

Среди ограничений на экспорт введут запреты для некоторой гражданской продукции и услуг. Моравецкий добавил, что введен запрет на инвестиции ЕС в горнодобывающий сектор. По предложению Польши и Литвы, санкции могут продлить раз в год.

Одновременно с этим EUobserver рассказал о возможных послаблениях для пяти бизнесменах, работающих в области призводства удобрений и продовольствия. Речь идет об Андрее Мельниченко ( «ЕвроХим»), Дмитрии Мазепине ( «УралХим»), Вадиме Мошковиче ( «Русагро»), Андрее Гурьеве («ФосАгро») и Вячеславе Конторе («Акрон»). В ЕС могут разморозить их счета: так можно будет увеличить финансирование поставок продовольствия в бедные страны. Однако окончательное решение примут после консультаций с европейской комиссией.