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#Новости

В ЕС раскрыли подробности нового санкционного пакета против России

16.12.2022

Одновременно с этим готовятся и послабления для попавших в санкционные списки

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о девятом пакете санкций против России. Индивидуальные ограничения затронут около 200 человек. При этом EUobserver пишет, что для некоторых из санкционного списка готовятся ввести послабления. 

По словам Моравецкого, в новый пакет внесут «верхушку российской элиты»‎, но конкретных людей он не назвал, сообщило ТАСС. 

Среди ограничений на экспорт введут запреты для некоторой гражданской продукции и услуг. Моравецкий добавил, что введен запрет на инвестиции ЕС в горнодобывающий сектор. По предложению Польши и Литвы, санкции могут продлить раз в год. 

Одновременно с этим EUobserver рассказал о возможных послаблениях для пяти бизнесменах, работающих в области призводства удобрений и продовольствия. Речь идет об Андрее Мельниченко ( «ЕвроХим»), Дмитрии Мазепине ( «УралХим»), Вадиме Мошковиче ( «Русагро»), Андрее Гурьеве («ФосАгро») и Вячеславе Конторе («Акрон»). В ЕС могут разморозить их счета: так можно будет увеличить финансирование поставок продовольствия в бедные страны. Однако окончательное решение примут после консультаций с европейской комиссией. 


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