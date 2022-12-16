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#Новости

В Хабаровском крае перевернулся автобус, восемь человек погибли

16.12.2022

Автобус перевозил вахтовиков

В Хабаровском крае служебный автобус перевернулся на трассе недалеко от села Троицкое. Он вез на вахту сотрудников «Амур Минералс»‎ для работы на Малмыжском месторождении. Семь человек погибли на месте, еще один скончался в больнице, 23 человека пострадали. 

Как сообщил в своем Telegram губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, пострадавших доставили в Троицкую районную больницу. Двух пострадавших пришлось оперировать. 

По данным МВД, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус съехал с дороги и опрокинулся. . 

Как сообщил гендиректор компании «Амур Минералс»‎ Александр Батаев редакции «Недра-ДВ»‎, компания будет участвовать в расследовании ДТП. Он, как и губернатор региона, пообещал помощь пострадавшим.

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