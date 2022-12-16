В Хабаровском крае перевернулся автобус, восемь человек погибли

В Хабаровском крае служебный автобус перевернулся на трассе недалеко от села Троицкое. Он вез на вахту сотрудников «Амур Минералс»‎ для работы на Малмыжском месторождении. Семь человек погибли на месте, еще один скончался в больнице, 23 человека пострадали.

Как сообщил в своем Telegram губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, пострадавших доставили в Троицкую районную больницу. Двух пострадавших пришлось оперировать.

По данным МВД, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус съехал с дороги и опрокинулся. .