В Хабаровском крае перевернулся автобус, восемь человек погибли

В Хабаровском крае служебный автобус перевернулся на трассе недалеко от села Троицкое. Он вез на вахту сотрудников «Амур Минералс» для работы на Малмыжском месторождении. Семь человек погибли на месте, еще один скончался в больнице, 23 человека пострадали.
Как сообщил в своем Telegram губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, пострадавших доставили в Троицкую районную больницу. Двух пострадавших пришлось оперировать.
По данным МВД, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус съехал с дороги и опрокинулся. .Как сообщил гендиректор компании «Амур Минералс» Александр Батаев редакции «Недра-ДВ», компания будет участвовать в расследовании ДТП. Он, как и губернатор региона, пообещал помощь пострадавшим.