295-й день боев: главное

Большинство депутатов Европарламента поддержало резолюцию о признании Голодомора в Украине геноцидом. По информации DW, «за»‎ высказались 507 депутатов «против»‎ — 12. Автор DW* Евгений Тейзе считает это сигналом Путину. По его мнению, история Украины становится историей Европы, а от лжи Кремля все больше дистанцируются. Кроме того, это параллели с нынешними бесчеловечными преступлениями в Украине, которые российское Минобороны отрицает.

«Напоминание о преступлении 90-летней давности, это и напоминание, что со Сталиным у Путина есть одна главная общая черта — для него не представляет собой никакой ценности человеческая жизнь. Признавая бесчеловечность преступления Сталина и его сообщников против украинского народа, немецкие политики прежде всего отмежевываются от варварства, присущего и нынешней российской власти»‎, — считает Тейзе.

Польша признала Россию страной, поддерживающей терроризм. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это «продолжением антироссийской истерики»‎, пишет ТАСС. Сейм Польши в своей резолюции возложил на Россию ответственность за сбитый Боинг МН17 в июле 2014 года и авиакатастрофу польского президентского лайнера под Смоленском в апреле 2010 года. По поводу последнего Песков сказал, что власти Польши «отказываются признавать реалии этого трагического происшествия»‎.

The Washington Post пишет, что США могут поставить Украине комплекты, которые делают из простых бомб «умные»‎. Это электронное оборудование позволяет точнее поражать позиции противника даже неуправляемыми до модификации снарядами. Модифицировать с помощью таких комплектов можно большой спектр вооружений.

Российская компания, производящая дрон «Орлан-10»‎, наладила поставки в Россию микроэлектроники. Операции проходят через компании в Китае, США и России, несмотря на санкции. Оборудование поступает в том числе с начала «спецоперации»‎, выяснили Reuters , «Важные истории»‎ и RUSI .

Пророссийский мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о самом массированном обстреле города с 2014 года. Попадания были в несколько районов, повреждены школа, жилые дома, храм. Пострадали семь человек, в том числе мальчик 10 лет.

Два человека погибли после удара по Херсону. Еще два человек пострадали. Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и центр города.

ВВС со ссылкой на СБУ рассказала, что в Украине 15 бойцов из ЛДНР получили по 15 лет тюрьмы за госизмену. Они участвовали в боях на стороне России. Их взяли в плен на юге и востоке страны в разное время. Известно, что среди них есть снайперы и гранатометчики.

Разведка Британии, как и ISW , сомневается, что Беларусь вступит вместе с российскими войсками в Украину. В наступлении на Киев и север страны Беларусь сыграла ключевую вспомогательную роль. Однако в настоящее время учения белорусских войск и российских подразделений вряд ли составят силу, способную провести новый успешный штурм.

Институт изучения войны (ISW) отмечает отмену пресс-конференции Путина и послания к Федеральному собранию. Сегодня стало известно, что это решение он принял лично, опасаясь диверсий. Аналитики считают, что Путин может быть «не уверен в своей способности оправдать цену своей войны внутренними и глобальными делами России, обращаясь к российской общественности и элитам»‎.

В начале 2023 года, по прогнозам украинских спецслужб, Россия может начать крупномасштабное наступление, в том числе на Киев.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.

*«Важные истории»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.