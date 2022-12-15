Россия успешно покупает комплектующие для оружия на Западе, несмотря на санкции

«Важные истории»*,‎ RUSI и Reuters опубликовали расследование о том, как российские компании продолжают закупать комплектующие для производства оружия. В частности, закупки микроэлектроники позволяют производить беспилотники «Орлан-10»‎.

Российский дрон работает на иностранной микроэлектронике. Его производит компания «Специальный технологический центр». Ее внесли в санкционные списки. Однако производитель нашел посредников в США, Китае и России, которые помогают обходить ограничения.

«Орлан-10»‎ может перехватывать переговоры, глушить сотовую связь, наводить артиллерию на цели и даже рассылать пропагандистские сообщения. В феврале у России было около 1,5 тыс. таких аппаратов.

Британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) выяснил, что для производства беспилотника необходимы американские, европейские и японские компоненты. Российский производитель использует не самые новые технологии, а устаревшие, чтобы их не отследил экспортный контроль.

Часть оборудования покупают через компанию «СМТ-Айлогик». Она была основана в 2015 году, а в 2017 году ее импорт вырос в 10 раз. Главный ее клиент — «Специальный технологический центр»‎ (СТЦ). Больше 15 сотрудников и учредителей работали в обеих компаниях, у них также общий адрес в Санкт-Петербурге.

В Гонконге совладелец СТЦ владеет Asia Pacific Links. Через эту компанию также поставляют иностранные комплектующие «СМТ-Айлогик»‎. С 2017 года поставки составили 12 млн долларов, около половины из которых пришлись на период с начала российской СВО.

Компания Ik Tech из Флориды с 2018 по 2021 год поставила в Россию товаров на 2,2 млн долларов. Больше 90% из них — для «СМТ-Айлогик». Среди поставок были и комплектующие, используемые при производстве «Орлана»‎. Владельца Ik Tech Игоря Каджана арестовали в феврале 2022 года за две недели до 24 февраля.

*«Важные истории» российские власти считают «нежелательной организацией».