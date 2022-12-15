США ввели санкции против Владимира Потанина

Минфин США сообщил о новых санкциях против России. Под ограничение попали бизнесмен Владимир Потанин и его жена Екатерина. Под санкции попал также «Росбанк»‎. «Норникель»‎ не попал под блокирующие санкции.

Также ограничения ввели против российских губернаторов и чиновников. В списке вице-премьеры Андрей Белоусов и Дмитрий Чернушенко, замминистра финансов Алексей Сазанов, глава РЖД Олег Белозеров. Среди глав регионов в нем 29 человек, в том числе руководители приграничных с Украиной территорий.

О новых ограничениях накануне сообщала The Wall Street Journal.