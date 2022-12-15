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#Новости

Хабаровчанина приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима за госизмену

15.12.2022

По версии ФСБ, он хотел продать Украине сведения о транспортной инфраструктуре

ФСБ сообщила, что хабаровчанина Вячеслава Мамукова приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима за госизмену. Силовики считают, что он пытался продать спецслужбам Украины данные, составляющие государственную и коммерческую тайну, о транспортной инфраструктуре.

Приговор вступил в законную силу, его утвердил Пятый апелляционный суд общей юрисдикции. ФСБ добавило, что Мамуков имел доступ к закрытой информации. После начала боев в Украине он анонимно связался с украинской спецслужбой и предложил им купить данные. По версии силовиков, Украина могла использовать эти сведения в ущерб безопасности страны, в том числе для диверсий. 


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