Хабаровчанина приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима за госизмену

ФСБ сообщила, что хабаровчанина Вячеслава Мамукова приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима за госизмену. Силовики считают, что он пытался продать спецслужбам Украины данные, составляющие государственную и коммерческую тайну, о транспортной инфраструктуре.

Приговор вступил в законную силу, его утвердил Пятый апелляционный суд общей юрисдикции. ФСБ добавило, что Мамуков имел доступ к закрытой информации. После начала боев в Украине он анонимно связался с украинской спецслужбой и предложил им купить данные. По версии силовиков, Украина могла использовать эти сведения в ущерб безопасности страны, в том числе для диверсий.