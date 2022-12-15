«Агентство»‎* сообщает, что задержанный Европолом главный подозреваемый по «делу Магнитского»‎ — женщина. Она находилась в центре схемы по отмыванию денег. Из российского бюджета были похищены больше 200 млн евро. В деле фигурировали три женщины, работавшие в налоговой службе.

Европол не назвал имени задержанного. Но, по данным El Pais, подозреваемая — женщина. СМИ сообщили также об аресте имущества нескольких чиновников. El Espanol рассказала, что при изучении подозрительных сделок обнаружилось, что некоторая недвижимость принадлежит чиновникам «из высших эшелонов российской политики»

Подозреваемая владела тремя объектами недвижимости, двумя дорогими автомобилями и 19 банковскими счетами. Все это имущество полиция планирует арестовать.

Вчера сообщалось также, что в рамках дела под арестом 75 объектов недвижимости на сумму 25 млн евро. Всего в схеме участвовали несколько россиян, которые использовали подставные фирмы для отмывания денег.

Среди женщин причастными к хищению называли бывшую начальницу московской налоговой № 28 Ольгу Степанову и двух сотрудниц ФНС — Елену Анисимову и Ольгу Цареву. Последние уехали из России в 2012 году.

Сергей Магнитский, юрист фонда Hermitage Capital, раскрыл схему хищения денег из российского бюджета в 2007 году через незаконное возмещение налога на прибыль. Он обвинил в участии в преступной группе сотрудников прокуратуры и правоохранительных органов. После на него возбудили дело об уклонении от уплаты налогов, и в 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина»‎. Родственники уверены, что он был убит. СК закрыл дело в 2013 году «за отсутствием состава преступления»‎.

*«Агентство» российские власти считают «нежелательной организацией».