«Настоящее время»‎*: гражданина США во время вчерашнего обмена поменяли на священника УПЦ

Вчера состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Украинская сторона сообщила, что в страну вернулись 64 человека, в том числе гражданин США Суэйзи Меркези. «Настоящее время»‎* уточнило, что его обменяли на осужденного в Украине священника УПЦ Андрея Павленко.

Андрей Павленко осужден за госизмену в Украине на 12 лет. Он был настоятелем Свято-Тихвинского храма Северодонецкой епархии. Следствие считает, что он передавал российской армии данные о позициях ВСУ.

Суэйзи Меркези несколько лет жил в Украине, последние два из которых в Херсоне. После захвата города его обвинили в проукраинских митингах, вывезли в Донецкую область, где держали вместе с обвиняемыми в наемничестве Александром Дрюке и Энди Хьюном.

СБУ проводит обыски в православных храмах несколько недель подряд. В Киево-Печерской лавре были обнаружены «граждане с паспортами СССР»‎, пророссийская литература, миллионы наличных. В других храмах также силовики находили молитвы за патриарха Кирилла и книги, обосновывающие и оправдывающие бои в Украине.

*«Настоящее время»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.