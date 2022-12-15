В эфире НТВ прозвучала правда о боях в Украине

The Insider* обратил внимание на эфир программы «Место встречи»‎ на НТВ. Поучаствовать в шоу пригласили рэпера Птаху (Давида Нуриева), который рассказал, что вагнеровцы идут в Украину «зарабатывать бабки»‎, а мобилизованных «гонят как баранов на убой»,‎ и никто не понимает, что Россия делает в Украине.

«Мало кто понимает, что мы там делаем. Потому что границу они [украинские войска] не перешли. Мало кто понимает. Выезжать на фоне Советского Союза, идеологии Советского Союза, что мы боремся с немцами, — это очень сомнительно», — сказал Нуриев.

Ведущий перебивал его, спрашивал, может ли рэпер создать видео и объяснить, зачем в Украине России, но музыкант ответил, что «сам особо не понимает»‎. На это ему предложили поехать на линию фронта и посмотреть.

«Я там был. У меня очень много друзей в ЧВК «Вагнер» сейчас находятся, воюют пацаны. Они бабки зарабатывают. Я вам честно скажу, кто в «Вагнер» идет — зарабатывать бабки идут. Вы реально думаете, что они идут за флаг туда? Молодежь не идет, ее туда гонят как баранов на убой. Везде, любой регион если взять. Вчера Дима Павлюк, с которым мы были на «Последнем герое», — у пацана проблемы со здоровьем, с психикой, он находится на данный момент на медикаментозном лечении, — он вчера приехал ко мне после военкомата, сидел, его просто трясло. На его глазах забрали чувака, у которого клапан сердца… Никакого медосмотра, ничего. И это все всё знают. Вот вам конкретная история. Я понимаю, что вы здесь занимаетесь пропагандой. Но занимайтесь ею так, чтоб это работало, пропагандируйте то, что есть, не надо строить того, чего нет. Людей загоняют как баранов... С каким нацизмом вы боретесь? Вы хотите сказать, что все украинцы нацисты?», — высказался Нуриев.

Он добавил, что не осуждает «спецоперацию»‎, а поддерживает: после того, как он узнал, как на фронте умирают россияне.





*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией».