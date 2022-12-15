Конгресс США призывает исключить Россию из Совбеза ООН

Foreign Policy пишет, что в Конгресс США внесли резолюцию по инициированию исключения России из Совета безопасности ООН. Ослабление России в ООН выгодно администрации Джо Байдена. Кроме того, из-за права вето в Совбезе у России она может блокировать любое решение организации, например — создание спецтрибунала по Украине.

Резолюцию, призывающую Джо Байдена инициировать процесс исключения России из Совбеза, подписали члены Хельсинкской комиссии Конгресса. Они считают, что Россия грубо нарушила «цели и принципы Организации Объединенных Наций», Устав ООН. Среди аргументов они привели аннексию украинской территории, совершение зверств в украинских городах, таких как Буча, бряцание ядерным оружием и создание рисков для мировых запасов продовольствия. Россия отвергает обвинения в преступлениях против мирного населения.

Устав ООН не содержит правил для исключения членов Совбеза. Страну можно полностью исключить из ООН, но для этого потребуется большинство в две трети голосов в Генеральной Ассамблее и единогласие самого Совета.

В том, что это действительно произойдет, некоторые эксперты сомневаются. Скорее всего, не пойдет на обострение отношений с Москвой Китай, не согласится с этим и Россия. Есть еще одна идея: можно оспорить право России как преемника СССР. На это право можут претендовать Украина и Беларусь. Но это будет тяжелый путь.

Снизить влияние России в ООН призывает администрация Байдена. Проблема в том, что Москва имеет право вето на любое решение Совбеза ООН. В ЕС говорили о создании спецтрибунала по Украине — но Россия может просто заблокировать рассмотрение этого вопроса.