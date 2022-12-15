В Брянске суд приговорил мужчину к пяти годам колонии за попытку поехать воевать в Украину

В Брянской области жителя Удмуртии Анатолия Сынтульского приговорили к пяти годам колонии за покушение на участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства (ч.3 ст.30, ч.2 ст.208 УК). По версии силовиков, обвиняемый был «приверженцем нацистской идеологии Украины»‎, сообщила «Медиазона»‎*.

Безработный Сынтульский — уроженец Воткинска. Суд установил, что он сторонник «нацистской идеологии»‎ и «активный противник внутренней и внешней политики Российской Федерации».

Силовики указали, что он вступил в переписку с вербовщиком, но был задержан при попытке выехать из России на пограничном пункте в Брянске. Сынтульского внесли в список «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.