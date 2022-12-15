В Санкт-Петербурге открыли кладбище для бойцов ЧВК «Вагнер»

В Санкт-Петербурге на Белоостровском кладбище организовали Аллею Доблести: здесь планируют хоронить погибших бойцов ЧВК «Вагнер»‎. Ранее на Аллее Славы отказывались хоронить вагнеровцев, поскольку они не имеют статуса военнослужащих, пишет «Фонтанка»‎.

Конфликт начался после того, как в захоронении на Аллее Славы отказали родственникам уроженца Архангельской области Дмитрия Меньшикова. Глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и конфликтов» Андрей Трошев обращался к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с требованием захоронить вагнеровца на Аллее Славы Белоостровского кладбища.

Меньшиков отбывал наказание в 7,5 лет колонии за сбыт наркотиков, потом он вступил в ЧВК «Вагнер»‎. Создатель вооруженного формирования Евгений Пригожин пообещал, что он будет «похоронен на Аллее Героев».

Конфликт предлагали решить главному военкому Санкт-Петербурга. Но по поручению губернатора Беглова 13 декабря на Белоостровском кладбище открыли новый участок для захоронений: «Аллея Доблести». Она находится возле воинского участка и рассчитана на 32 могилы. На ней можно хоронить «участников специальной военной операции, не являющихся военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации».