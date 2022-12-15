Навальный* о Горинове: «Там действительно не лечат»‎

Алексей Навальный* поддержал политика Алексея Горинова, осужденного за «фейки»‎ о российской армии. Горинову не оказывают медпомощь в ИК-2 во Владимирской области. Навальный* и сам сидел в этой колонии.

«Очень беспокоюсь за Алексея Горинова. Этот честный человек, коллега Ильи Яшина** по муниципальному совету Красносельского округа, после начала войны с Украиной предложил отменить проведение местных праздников, за что получил 7 лет колонии по статье о «фейках».

Сейчас он находится в ИК-2 города Покров, где в свое время сидел я. Это «красная» зона и территория беззакония. Я читаю о том, что Горинов, немолодой уже человек, заболел, оказался в местной санчасти и жалуется на то, что таким образом он долго не протянет.

Я по своему опыту знаю, что там действительно не лечат. В медсанчасти работает одна несчастная девушка-фельдшер с полным отсутствием оборудования и лекарств.

Напомню, что я сам добился получения элементарного лечения и обезболивающих только после 24 дней голодовки и международной кампании поддержки, поэтому я точно знаю, что любое серьезное заболевание в российской тюрьме и тем более в беззаконных «красных» зонах Владимирской области равносильно смерти.

Призываю всех относиться к ситуации с Гориновым серьезно и оказывать ему посильную поддержку — информационную в первую очередь. Несмотря на всё происходящее, публичное массовое недовольство даже в соцсетях всё ещё работает.

Тот, о ком не пишут, тихо умрет на своей койке, а тому, кого не забывают, может, всё-таки принесут лекарства. Солидарность — наше всё»‎, — написал Навальный*.

*Алексея Навального российские власти внесли в список «террористов и экстремистов»‎.

**Илью Яшина в РФ признали «иностранным агентом».