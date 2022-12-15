Навальный* о Горинове: «Там действительно не лечат»‎

Алексей Навальный* поддержал политика Алексея Горинова, осужденного за «фейки» о российской армии. Горинову не оказывают медпомощь в ИК-2 во Владимирской области. Навальный* и сам сидел в этой колонии.
«Очень беспокоюсь за Алексея Горинова. Этот честный человек, коллега Ильи Яшина** по муниципальному совету Красносельского округа, после начала войны с Украиной предложил отменить проведение местных праздников, за что получил 7 лет колонии по статье о «фейках».
Сейчас он находится в ИК-2 города Покров, где в свое время сидел я. Это «красная» зона и территория беззакония. Я читаю о том, что Горинов, немолодой уже человек, заболел, оказался в местной санчасти и жалуется на то, что таким образом он долго не протянет.
Я по своему опыту знаю, что там действительно не лечат. В медсанчасти работает одна несчастная девушка-фельдшер с полным отсутствием оборудования и лекарств.
Напомню, что я сам добился получения элементарного лечения и обезболивающих только после 24 дней голодовки и международной кампании поддержки, поэтому я точно знаю, что любое серьезное заболевание в российской тюрьме и тем более в беззаконных «красных» зонах Владимирской области равносильно смерти.
Призываю всех относиться к ситуации с Гориновым серьезно и оказывать ему посильную поддержку — информационную в первую очередь. Несмотря на всё происходящее, публичное массовое недовольство даже в соцсетях всё ещё работает.
Тот, о ком не пишут, тихо умрет на своей койке, а тому, кого не забывают, может, всё-таки принесут лекарства. Солидарность — наше всё», — написал Навальный*.
*Алексея Навального российские власти внесли в список «террористов и экстремистов».
**Илью Яшина в РФ признали «иностранным агентом».