Пророссийский глава Донецка сообщил о самом массированном обстреле с 2014 года

Пророссийский мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о самом массированном обстреле города с 2014 года. Попадания были в несколько районов, повреждены школа, жилые дома, храм.

Центр Донецка попал под обстрел сегодня утром. По городу было выпущено около 40 ракет из «Градов»‎.

По его информации, есть попадания в многоэтажные дома, студенческую больницу, повреждена школа и детсад, Свято-Преображенский кафедральный собор.

«В результате обстрела Ворошиловского района получили ранения: мальчик 2012 года рождения, мужчина 1989 года рождения, женщины 1961, 1967, 1990 годов рождения. Также пострадала женщина, ее данные уточняются»‎, — написал Кулемзин.