Путин отменил пресс-конференцию лично: ему не смогли гарантировать, что не будет украинских диверсий

The Moscow Times со ссылкой на шесть источников, близких к Кремлю и правительству, рассказали, что Владимир Путин впервые за 10 лет отменил пресс-конференцию из-за опасений диверсий. По словам источников, ему не смогли гарантировать, что силовики смогут предотвратить возможные украинские атаки на российской территории.

Подготовка к пресс-конференции в Кремле велась с середины осени: чиновники собирали материал, готовили справки, тезисы. Источники говорят, что сначала все было как обычно, только иногда обсуждалось, что «за лентой»‎ ситуация складывается неблагоприятно. Но все считали, что «начальник справится»‎ и сможет вывернуть ситуацию в свою пользу.

После сдачи Херсона, атаки беспилотников по базам ВМФ и военным аэродромам, взрыва на Крымском мосту, мобилизации стало понятно, что козырей у Путина не осталось и ситуация складывается неблагоприятно. После ударов по российским базам в Кремле «были в шоке»‎. С силовиками подробно обсуждали вопрос диверсий.

«Они клянутся, что подобного больше не произойдет. Но дать 100% гарантию, что что-то подобное не произойдет перед пресс-конференцией, никто не может. Ясно, что противник будет стремиться. Президент в курсе, и это был сильный аргумент против пресс-конференции», — рассказал чиновник.

При этом все понимали, что «спецоперация»‎ станет главной темой пресс-конференции. Но на многие вопросы даже у Кремля нет ответов.

«А о чем говорить? Вопросов всё больше, а ответов все меньше! Причем, у самих участников процесса принятия решений», — отмечает он.