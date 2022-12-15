В России возбудили дело о «приготовлении к переходу на сторону противника»‎

«Первый отдел»‎ сообщил, что в России впервые возбудили дело о «приготовлении к переходу на сторону противника»‎ ( ч.1 ст. 30, ст. 275 УК). Фигурант — 21-летний Савелий Фролов, которого сняли с автобуса в «Верхнем Ларсе»‎.

Фролова сняли с автобуса в конце октября. После его доставили во Владикавказ — якобы за мат в общественном месте. Его арестовали на 15 суток. Тогда же он якобы написал отказ от пересечения границы, но его друзья сообщали, что Фролова планирует допросить ФСБ.

Следствие считает, что россиянин собирался вступить в «Легион «Свобода России»‎, чтобы воевать на стороне Украины. Существует ли такой легион и действительно ли он участвует в боях — точно неизвестно.

«Чем Савелий заинтересовал спецслужбы и что его выделяет на фоне остальных, покинувших страну — пока неизвестно. Быть может, пограничники нашли в его телефоне подписки на украинские паблики или антивоенную переписку с друзьями — поскольку задержали его на границе именно после изучения телефона»‎, — сказал адвокат «Первого отдела»‎ Евгений Смирнов.



Об уголовном деле стало известно 12 декабря, в этот же день суд избрал меру пресечения: Ленинский районный суд Владикавказа отправил Фролова под стражу до 11 февраля 2023 года.