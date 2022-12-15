На «Авито»‎ начали продавать украинские паспорта

«Можем объяснить»‎ и «Полигон медиа» обратили внимание на появившиеся объявления на «Авито»‎ о продаже украинских паспортов. Загранпаспорта Украины помогают пересечь границу с Европой.

На документах, которые предлагают продавцы, стоит серийный номер Луганской области. По словам дельцов, пока спрос небольшой, но он есть. Оформить такой паспорт можно за 80 тыс. рублей.

Источник в администрации Херсонской области рассказал журналистам, что вероятнее всего оборудование и бланки для изготовления биометрических документов украли в Херсоне.

«Но украинское правительство зафиксировало номера утерянных бланков для паспортов и передало их европейским правительствам, так что эти паспорта работать не будут», — добавил источник.

Информацию об украденных документах подтвердил и украинский военный эксперт Роман Свитан. Все данные о похищенных бланках переданы в Европу. Он добавил, что зафиксированы данные и о номерах украденных украинских купюр.