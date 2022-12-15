Два человека погибли при взрыве на нефтехимическом комбинате в Ангарске

«Люди Байкала»‎ сообщили, что после взрыва на нефтехимическом комбинате Ангарска в Иркутской области погибли два человека. Пострадали еще пятеро.

Взрыв произошел сегодня утром. По словам работников, взорвалась технологическая установка Г-64, после чего начался пожар. В МЧС сообщили, что причиной взрыва стала загазованность систем установки.

Жители Ангарска рассказали журналистам, что проснулись от взрыва.

«Ещё бы немного, и окна вылетели. Я подумала, что самолет упал на нас, как недавно в Иркутске. Дочь-восьмиклассница заплакала, испуганная, прибежала ко мне из своей комнаты. Позвонила в панике моя мама, она живёт на соседней улице», — рассказывает Любовь Волокитина.

В Иркутске люди также почувствовали взрывную волну: расстояние между населенными пунктами около 50 км. В поселке Мегет между Ангарском и Иркутском жители также ощутили взрыв.

«Я подумала, что началась война. Показалось, что сейчас вылетят стёкла. Мы живём в частном доме. Через дом как будто волна прошла, его трясло», — поделилась Татьяна Боровая из Мегета.

По факту взрыва заведено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По словам региональных властей, угрозы населению нет.