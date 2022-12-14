294-й день боев: главное

«Коммерсант»‎ сообщил, что не все страны-члены ЕС поддержали создание спецтрибунала по России. По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, «есть полемика о том, нужно ли нам что-то еще помимо Международного уголовного суда, чтобы бороться с безнаказанностью в Украине»‎. К соглашению страны ЕС пока не пришли.

«Настоящее время»‎* рассказывает что вчера российские войска прорвали украинскую оборону Бахмута и заняли несколько улиц. Эту информацию подтвердила и украинская сторона. В городе идут уличные бои. Офицер 1-й отдельной бригады спецназначения украинской армии Тарас Березовец рассказал журналистам, что сейчас российские войска штурмовыми группами пытаются взять город, недостатка в живой силе у них нет. Он сказал, что украинские позиции остаются сильными и уверенными.

В боях участвуют и подразделения ЧВК «Вагнер»‎. По словам Березовца, элитные подразделения ЧВК уничтожены, поэтому основная сила — российские мобилизованные. С их помощью выманивают украинские силы, а ЧВК пытается заходить в тыл. По словам Березовца, в качестве живого щита используют иногда и украинских военнопленных.

Он добавил, что в Бахмуте сейчас уничтожено до 90% городских строений.

Утром Киев атаковали иранские беспилотники: 13 аппаратов сбила система ПВО. Повреждены два административных здания и частный дом. Россия отрицает использование иранского оружия в Украине.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об очередном обмене пленными с Россией. Он не рассказал, по какой формуле произошел обмен, но сообщил, что в Украину вернулись 64 человека. Минобороны России обен не подтвердило. Ермак также сказал, что во время обмена вернули гражданина США Меркези Суэди, который воевал на стороне ВСУ. Помимо пленных, вернули тела четверых погибших.

ВВС сообщает, что президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич не исключает возможность обмена по формуле всех на всех. По ее словам, такие прецеденты есть, они служат не только «мерами укрепления доверия»‎, но и «становится первым шагом к более широкому [мирному] соглашению»‎. При этом Сполярич не стала уточнять, идут ли такие переговоры с Россией и Украиной сейчас.

В Европарламенте вручили премию им. Сахарова «За свободу мысли»‎ украинскому народу. По информации ВВС , на церемонии присутствовали известные украинцы, по видеосвязи выступил президент Владимир Зеленский. Депутаты Европарламента почтили погибших украинцев минутой молчания.

Госдума утвердила в первом чтении наказание для диверсантов: за пособничество, финансирование, обучение или сами диверсии предусмотрено пожизненное заключение. В остальных случаях наказание, связанное с участием в диверсионных группах, составит от 10 до 20 лет.

Разведка Британии на примере Игоря Гиркина описывает, как в российском «патриотическом»‎ сообществе растет критика боевых действий и Минобороны. Российский националист, чиновник «ДНР»‎ Игорь Гиркин попытался отправиться на фронт, но его не приписали к подразделению. Он вернулся в Москву. Гиркин считает, что его опыт выявил «кризис стратегического планирования» в операции России на Украине. Он также ставил под сомнение развертывание оборонительных сооружений в современной войне. Его комментарии подчеркивают напряженные дебаты о ведении «спецоперации»‎. Фракционная напряженность, вероятно, распространяется и на верхушку российской военной иерархии.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Беларусь не вступит в бои в Украине в ближайшее время, несмотря на внезапную проверку боевой готовности 13 декабря.

Высокопоставленные израильские чиновники заявили, что Иран ограничит дальность ракет, которые он планирует поставить России. В стране опасаются негативной международной реакции в связи с предоставлением России ракет большой дальности. Нарушение резолюции Совбеза ООН о запрещении передачи такого вооружения может повлечь санкции против Ирана.

В США заявили, что Пентагон заканчивает подготовку планов по отправке систем противоракетной обороны Patriot в Украину. Официальное заявление об этом Пентагон может сделать уже 15 декабря. Количество установок, которые может получить Киев, пока не раскрывают.

*«Настоящее время»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.