Депутаты Мосгордумы требуют немедленно оказать медпомощь Горинову

Алексею Горинову, осужденному по статье о «фейках»‎ про армию на 6 лет 11 месяцев, не оказывают медпомощь в колонии. Как сообщили в канале поддержки политика, письмо к руководству колонии направили депутаты Мосгордумы.

Горинов заболел 9 ноября, заключенные привели его в медчасть. Там его продержали два дня, но помощи так и не оказали. С температурой, кашлем и одышкой он снова оказался в плохо отапливаемой камере.

«Меж тем, замечу, к смерти его не приговаривали! Равно как и его сотоварищей по колонии»‎, — написал депутат Мосгордумы Михаил Тимонов.

Обращение «О нарушении прав осуждённого А.А.Горинова на получение медицинской помощи и несоблюдении условий содержания осужденных в ФКУ «ИК-2 УФСИН России во Владимирской области» подписали Михаил Тимонов, Максим Круглов, Евгений Ступин, Дарья Беседина, Елена Шувалова и Сергей Митрохин. Они требуют немедленно оказать страдающему хроническим бронхитом оппозиционеру помощь и обеспечить нормальную температуру в камере.