В Иркутской области из-за аварии почти 15 тыс. человек остались без тепла

В Братске Иркутской области из-за аварии остались без тепла 83 многоэтажных дома, в которых живет почти 15 тыс. человек. По данным «Сибирь.Реалии»‎*, власти признали проблему только сегодня, хотя люди говорили, что отопление не подается в квартиры уже неделю.

До этого власти утверждали, что тепло идет «по обратной схеме»‎. Но схема не работала — спать приходилось в верхней одежде. В городе сейчас температура ночью опускается до –33 градусов. Школы и детсады не работают.

«Может, наши власти решили по-тихому, морозить будем не только Европу, но и сами себя?... Зачем нас заморозили? Вам что, Украины мало?.. А пропагандисты и дальше продолжат писать про Запад, что это там люди замерзают…»‎ — пишут жители в соцсетях.

Чиновники объяснили отключение отопления аварией на трубе, которая стала негодной из-за нарушений при строительстве в 1996 году. Задержку с ремонтом объяснили тем, что долго искали порыв. К слову, теплотрасса лопнула под домом, где находится городское отделение партии «Единая Россия»‎.

*«Сибирь.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.