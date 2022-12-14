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#Новости

В Иркутской области из-за аварии почти 15 тыс. человек остались без тепла

14.12.2022

Жители говорят, что отопления нет почти неделю

В Братске Иркутской области из-за аварии остались без тепла 83 многоэтажных дома, в которых живет почти 15 тыс. человек. По данным «Сибирь.Реалии»‎*, власти признали проблему только сегодня, хотя люди говорили, что отопление не подается в квартиры уже неделю. 

До этого власти утверждали, что тепло идет «по обратной схеме»‎. Но схема не работала — спать приходилось в верхней одежде. В городе сейчас температура ночью опускается до –33 градусов. Школы и детсады не работают. 

«Может, наши власти решили по-тихому, морозить будем не только Европу, но и сами себя?... Зачем нас заморозили? Вам что, Украины мало?.. А пропагандисты и дальше продолжат писать про Запад, что это там люди замерзают…»‎ — пишут жители в соцсетях. 

Чиновники объяснили отключение отопления аварией на трубе, которая стала негодной из-за нарушений при строительстве в 1996 году. Задержку с ремонтом объяснили тем, что долго искали порыв. К слову, теплотрасса лопнула под домом, где находится городское отделение партии «Единая Россия»‎.


*«Сибирь.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.



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