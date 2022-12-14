Китай отозвал из Великобритании шестерых дипломатов

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли рассказал, что к британским властям обратился мужчина. Он рассказал, что его избили на акции протеста у консульства Китая в Манчестере. Шестерых китайских чиновников, которых планировали допросить полицейские в связи с произошедшим, Китай отозвал из Великобритании, пишет Reuters.

Допросить планировали в том числе генконсула в Манчестере.

«Я разочарован тем, что эти люди не будут допрошены и не предстанут перед правосудием. Тем не менее правильно, что ответственные за позорные сцены в Манчестере больше не являются или скоро перестанут быть сотрудниками консульства, аккредитованными в Великобритании», — говорится в заявлении Клеверли.

По словам протестующего, несколько мужчин во время акции протеста затащили его на территорию консульства и избили. Протестующий хотел поддержать демонстрацию против президента Си Цзиньпина — акция прошла еще в октябре, когда Си был избран на третий срок.

Сотрудников консульства проинформировали о допросе за неделю: британские власти потребовали от них отказаться от дипломатической неприкосновенности. В ответ Китай отозвал их, в том числе генконсула.

Полиция планирует продолжить расследование событий, связанных с протестом.