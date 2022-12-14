В Белгородской области продолжают строить оборонительную засечную черту

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал новые фотографии со строительства оборонительной засечной черты. По его словам, он еженедельно приезжает посмотреть на ход работ. Все идёт по графику, добавил он.

Оборонительные сооружения начали строить также в Крыму и в Курской области. В Курской области активно набирают ополченцев — в том числе тех, кто не подходит по возрасту или здоровью для контрактной службы. Их планировали обучать наемники ЧВК «Вагнер»‎.

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), такие активные оборонительные приготовления могут говорить о планах властей усилить патриотические настроения в обществе. Украина не собиралась и не собирается нападать на Россию.