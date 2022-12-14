На Канарских островах задержали главного подозреваемого по «делу Магнитского»‎

Европол сообщил, что полиции Испании удалось задержать главного подозреваемого по «делу Магнитского»‎. Его имя не раскрывают. По информации DW*, он причастен к отмыванию в Европе 219 млн евро, похищенных из российского бюджета.

По версии следствия, преступная группа провела через европейские банковские счета миллионы евро, а потом отправила их в Испанию для покупки недвижимости. В стране конфисковано 75 объектов на сумму 25 млн евро. В преступной группе было несколько человек — граждан России, которые практически никак с Испанией связаны не были. На них и записывали недвижимость. Помимо частных лиц в схеме участвовала сеть подставных компаний, которые реальной экономической деятельности не вели.

Расследованием хищений из российского бюджета занимался юрист фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский. В 2009 году он погиб в московском СИЗО «Матросская тишина»‎. В СИЗО он попал по обвинению прокуратуры в уклонении от уплаты налогов. Уголовное дело появилось после того, как Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в участии в преступной схеме. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер и родственники Магнитского уверены, что он был убит.

В 2012 году в США приняли «закон Магнитского»‎. Он распространялся на причастных к гибели юриста, а потом и на тех, кто ответственен за грубые нарушения прав человека. «Акты Магнистского»‎ приняли потом и другие страны.

Дело о смерти Магнитского российские власти закрыли в 2013 году. Следственный комитет указал, что «отсутствует состав преступления»‎.

Цена смерти: материал The New Times о Сергее Магнитском.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.