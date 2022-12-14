Косово подготовило заявку на вступление в ЕС. Об этом в Twitter сообщила президент Косово Вьоса Османи.

«Исторический момент. На шаг ближе к осуществлению мечты тех, кто пожертвовал своей жизнью за свободу, независимость и демократию, а также к осуществлению нашего общего и непоколебимого стремления присоединиться к Европейскому Союзу»‎, — написала она в Twitter.

Президент Сербии Александр Вучич сообщал о планах Косово еще 10 декабря. По его словам, это нарушает Вашингтонское соглашение 2020 года, по которому Косово отказывается от вступления в международные альянсы. Власти Сербии говорили, что попытаются помешать этой заявке через те страны ЕС, которые не признали независимость Косово. Это Испания, Румыния, Словакия, Греция и Кипр.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось на прошедших выходных. В сербской части частично признанного косовского края задержали серба. По мнению полиции, он напал на избирательный участок: в Косово, после выхода сербов из местных органов власти, планировали провести выборы 18 декабря. После выборы перенесли на апрель 2023 года.

Задержанию местные жители пытались помешать. Они построили баррикады и заблокировали несколько дорог. Премьер-министр Косово Альбин Курти говорил, что в случае провокаций со стороны протестующих власти готовы направить в регион полицию и применить силу. После этого сообщалось о перестрелках митингующих и полиции.

В регион направили международные миссии миротворцев.

Президент Сербии Александр Вучич также сказал, что готов ввести в регион и свои силы, если разрешение на это даст ООН. Но он добавил, что не потерпит насилия против сербов, живущих на севере Косово.