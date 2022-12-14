Жительницу Брянской области заставили извиниться за видео с последствиями обстрела в Клинцах

В Брянской области женщину, снявшую на видео последствия обстрела Клинцов, заставили извиняться. Видео с ней опубликовали «Подслушано Клинцы»‎. В группе указывают, что «решается вопрос о возбуждении уголовного дела».

Клинцы попали под обстрел 13 декабря. Губернатор Брянской области Александр Богомаз говорил, что удар пришелся на промзону, пострадавших нет, ракету сбила ПВО. Однако в сети появилось видео с поврежденной военной техникой и большой воронкой. Как пишет «7*7»‎, на видео, которая опубликовала женщина, видно воинскую часть.

«Снимала, не подумав, на эмоциях, чтобы показать своим родным, насколько близко подошёл к нам наш враг. Полностью осознаю свою глупую ошибку, приношу извинения воинской части, больше такого не повторится и обращаюсь ко всем людям — не выкладывайте подобные видео и фото», — говорит женщина на видео.