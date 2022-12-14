Госдума приняла в первом чтении закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

Госдума в первом чтении приняла ряд поправок в УК. В частности, одобрено пожизненное наказание за совершение диверсий, а сроки для пособников и участников диверсионных сообществ увеличены до 20 и 10 лет соответственно.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эти законы направлены на «защиту нашей страны и граждан от террористических и диверсионных угроз»‎. Авторами инициатив выступили 380 депутатов.

Поправки в УК установили уголовную ответственность за содействие диверсионной деятельности, вовлечение, призывы и склонение к финансированию диверсионных актов. Пожизненный срок предлагают за вербовку в диверсионные сообщества, прохождение обучения в них, финансирование и собственно совершение диверсий.

Участие в таком сообществе предполагает теперь до 10 лет лишения свободы, а пособничество диверсантам — от 10 до 20 лет.

Материалы в СМИ, содержащие инструкции о способах диверсий, приготовлении взрывчатки и прочем будут блокироваться: они признаны запрещенной информацией.

Глава Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев уверен, что «финансируемые Западом СМИ и НПО от пропаганды перешли к прямой организации диверсий и публикации инструкций по их совершению»‎. Диверсии Западу нужны, по мнению Пискарева, чтобы подорвать обороноспособность и экономику России.