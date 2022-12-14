Прокуратура проверила обращение морпехов из Приморья о потерях и плохом командовании

Военная прокуратура Тихоокеанского флота (ТОФ) не нашла нарушений при проверке сообщений о потерях морпехов 115-й бригады из Приморского края, пишет РБК. В начале ноября они сообщали о большом числе погибших в боях в районе Павловки, жаловались на безграмотное командование.

Обращение морпехи адресовали губернатору Приморского края Олегу Кожемяко и Минобороны. Кожемяко сначала назвал это «вбросом украинских спецслужб»‎, а потом начал публиковать видео с военнослужащими, которые говорили, что не все так плохо, как описывалось в письме. В первом обращении военнослужащие говорили, что их бросили в непонятное наступление «как мясо»‎.

В военной прокуратуре ТОФ РБК объяснили, что нарушений прав военнослужащих не обнаружено.

«В ходе надзорных мероприятий нарушений закона и прав военнослужащих бригады при выполнении поставленных вышестоящим командованием задач в условиях специальной военной операции военной прокуратурой ТОФ не выявлялось», — ответили на запрос журналистов в ведомстве.

Данные о потерях «в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций составляют государственную тайну». Обнародовать такие данные может только Минобороны: в министерстве говорили, что в 155-й бригаде число погибших «не превышает 1% боевого состава и 7% ранеными»‎.