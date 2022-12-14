Навального* отправили в ШИЗО: в нем он провел половину времени заключения в ИК-6

Алексей Навальный* в своем Telegram сообщил, что его снова отправили в ШИЗО на 12 суток. Поводом стало слово «бл***»‎. С августа, когда его этапировали в ИК-6 Мелехово, это девятое ШИЗО, после нового срока получится около 90 суток наказания.

«Мой очередной релакс вне штрафного изолятора продолжался недолго — ровно сутки. В понедельник выпустили, а вчера опять закрыли. На этот раз 12 суток за «в разговоре с сокамерником употребил слово «бл***» (извините).

Это мое девятое ШИЗО за шесть месяцев. Сегодня, кстати, ровно полгода, как я в этой колонии, и получается, что ровно половину времени я провел в ШИЗО.

Эта «путевка» не самая беззаконная в том смысле, что они все беззаконные, но точно самая циничная. Представьте себе: комиссия, сидит 10 мордатых ментов, каждый из которых не то что употребляет мат, а просто разговаривает на нем, в чем я всегда могу убедиться, стоя в коридоре в ожидании рассмотрения моих дел и слушая возгласы, доносящиеся из кабинетов. И вот они, с трудом сдерживая смех, в буквальном смысле подхихикивая, разбирают мое асоциальное поведение.

— Не стыдно вам, осужденный Навальный, такое грубое слово употреблять?

— И ведь это не в первый раз, систематическое поведение у него.

— Ну, какие будут мнения, уважаемые члены комиссии?

— С учетом тяжести проступка предлагаю водворить в штрафной изолятор.

— Осужденный Навальный, за свое нарушение вы будете водворены в штрафной изолятор сроком на 12 суток.

Как они удержались от того, чтобы не расхохотаться всей комиссией, даже не понимаю.

Возвращаюсь в камеру, там мой прежний сокамерник смотрит на меня дикими глазами: «Ты зачем снова сюда? Только же вышел». Да вот, говорю, дали 12 суток за то, что в разговоре с тобой сказал слово «бл***».

Чувак смотрит на меня несколько секунд, не понимая, шучу я или нет, и увидев, что я не шучу, говорит возмущенно: «Бл***, да не может такого быть», — написал политик.

*Алексея Навального российские власти внесли в список «террористов и экстремистов»‎.