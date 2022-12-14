«Верстка»‎: Госдума разработает закон, запрещающий работать на удаленке из-за границы

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Сенатор комитета по конституционному законодательству Совета федерации Андрей Клишас подтвердил, что такой закон разрабатывается и скоро будет внесен в Госдуму. Других подробностей он не привел, сообщает RTVi.



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Госдума может до конца года разработать законопроект, запрещающий работать на удаленке из-за границы. По данным «Верстки»‎, ограничения коснутся госслужб, сферы информационной безопасности и некоторых других, где есть доступ к гостайне.

О новой инициативе журналистам рассказали два источника в парламенте. Они уточнили, что запрет в первую очередь направлен на россиян, которые сбежали от мобилизации. Пока других ограничений для уклонистов не планируют.

Полностью запретить удалённую работу хотят для сотрудников тех сфер, в которых распространяется секретная и важная для безопасности информация.

Сенатор Андрей Клишас 5 декабря в интервью «Ведомостям»‎ сказал, что нужно «сделать нахождение за границей менее комфортным»‎ для уехавших россиян.

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — сказал Клишас.

После начала массового выезда россиян предлагалось применять к уехавшим другую ставку НДФЛ, как для нерезидентов. Но все инициативы пока остались не выполненными.