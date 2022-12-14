Генпрокурор РФ предложил обмениваться опытом с Ираном по подавлению протестов

Пресс-служба Генпрокуратуры рассказала о встрече главы ведомства Игоря Краснова с главой Судебной власти Ирана Голямом Хосейном Мохсени Эжеи. Краснов предложил обмениваться опытом с Тегераном по вопросам вмешательства иностранных государств во внутренние дела, которые создают «почву для массовых беспорядков».

«Россия с этим сталкивалась, и в нашей стране сформировано, на мой взгляд, эффективное законодательство и определенная тактика, позволяющие результативно противостоять этим и другим подобным явлениям, включая информационную преступность», — отметил генпрокурор.

Сотрудничество будет эффективным, продолжил он, благодаря схожему взгляду Ирана и России на мировые проблемы. Да и вызовы, с которыми сталкиваются государства, по мнению Краснова, схожи: это экстремизм, терроризм, киберпреступность, незаконная торговля наркотиками, оружием и другие преступления.

Антиправительственные протесты в Иране начались в сентябре после смерти задержанной полицией нравов 22-летней курдской девушки Махсы Амини. Митинги продолжались почти каждый день, на выходных усиливаясь: только вчера прошло не меньше восьми демонстраций в пяти городах страны. Власти обвинили в них западные страны и жестоко подавляют, привлекая военизированные формирования.

Было задержано более 18 тыс. протестующих, из них более 10 человек получили смертные приговоры. Два из них уже привели в исполнение: митингующих назвали «врагами Бога»‎. Еще 400 человек, по данным Института изучения войны, получили тюремные сроки. Власти также создают отдельную позицию для детей и подростков.