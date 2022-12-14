ТАСС: послание президента Федеральному собранию могут перенести на 2023 год

ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что послание президента Федеральному собранию может состояться только в следующем году. Сенатор Клишас считает, что Путин может сам определить сроки.

Собеседник агентства сказал, что к посланию нужно серьезно готовиться, а до конца года осталось мало времени.

«Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году… Я считаю, что в этом году его уже не будет», — сказал источник.

По поводу сроков послания высказался и сенатор Совфеда Андрей Клишас, который на прошлой неделе утверждал, что слова президента имеют большую юридическую силу, чем любой указ. По его данным, согласно ст.84 Конституции России, президент может сам определять сроки послания.

«Есть полномочия, порядок реализации которых Президент определяет самостоятельно, в том числе сроки реализации, так как Конституция никакой специальной оговорки не содержит — именно так в части обращения с ежегодными посланиями к Федеральному собранию»‎, — утверждает Клишас.

Послание должно проводиться раз в год. В нем президент говорит о состоянии страны и перспективах на будущее. Предыдущее состоялось в апреле 2021 года, в апреле 2022 года его не провели. В апреле российские войска в качестве «жеста доброй воли» вывели из Киевской области‎. В ноябре Песков говорил, что работа над посланием ведется, но он же опроверг информацию РИА «Новости» о том, что послание может состояться 27 декабря.