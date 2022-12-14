Главу Счетной палаты назначит сам Путин

Совет Федерации утвердил изменения в закон «О Счетной палате»‎. Теперь вместо Госдумы (до поправок в Конституцию. — NT) и Совета Федерации назначать руководителя СП будет лично президент России. От Совфеда потребуется список из трех или более кандидатов.

Накануне поправки приняли в Госдуме. После того как президенту передали список кандидатов, он должен выбрать одного на пост главы Счетной палаты, а Совет Федерации его утвердит. При этом, если ни один из предложенных кандидатов не устроит главу государства, то он сможет предложить своего. Глава Счетной палаты назначается на шесть лет.

Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин покинул пост в конце ноября. Он перешел в руководство «Яндекса». Кудрин начал работу в компании 9 декабря. Возможным кандидатом на пост главы Счетной палаты называли вице-спикера Госдумы Александра Жукова. Его кандидатуру одобрил в том числе Кудрин.