«Ведомости»‎: Путин встретится с руководителями «новых регионов»‎ до 20 декабря

«Ведомости»‎ выяснили, что президент России Владимир Путин встретится с руководителями «присоединенных»‎ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей до 20 декабря. На встрече будут обсуждать восстановление территорий и вопросы безопасности.

Последний раз очная встреча Путина с Денисом Пушилиным (Донецкая область), Леонидом Пасечником (Луганская область), Евгением Балицким (Запорожская область) и Владимиром Сальдо (Херсонская область) состоялась в сентябре при подписании договора о включении украинских регионов в состав страны.

Источники утверждают, что встречи запланированы, но «все будет зависеть от графика»‎. Вероятными темами будет безопасность, открытие российских органов власти в регионах и восстановление территории.