Заключенный из ЧВК «Вагнер»‎ рассказал о казнях и оценил потери в рядах наемников

Украинские Telegram-каналы опубликовали интервью с пленным российским заключенным, который участвовал в боях в Украине в составе ЧВК «Вагнер»‎. Он рассказал о казни двух человек и больших потерях среди завербованных. «Верстка»‎ подтвердила его личность — им оказался 26-летний Владислав Измайлов из Самары.

Измайлов рассказал, что отбывал срок в колонии строгого режима, а 27 сентября он решил отправиться в Украину. Вербовать заключенных, по его словам, приезжал сам Евгений Пригожин. Контракт с ЧВК он заключил на полгода, после которых якобы он получил бы освобождение от уголовного наказания. Видео опубликовал и Gulagu.Net.

«На самом деле смертность очень большая. В живых мало кто остается, и вот эти полгода трудно будет прогрести живым… В первом штурме до меня шла группа, там два человека были, которые просто испугались. И вот этих вот двоих потом на базе обнулили. Они копали себе могилу, их просто расстреляли и закопали», — рассказал Владислав.

Подруга Владислава подтвердила, что на видеозаписи именно он. Последний раз она говорила с ним в июле, срок он отбывал за кражу.

«У него нет родителей, только бабушка. Также у него есть двое детей, с женой он в разводе», — рассказала его подруга.

Бабушка Владислава сказала журналистам, что разговаривала с внуком в августе. Он тогда говорил, что «отправится в Украину, если будет такая возможность».