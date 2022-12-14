Пророссийский глава Херсонской области: заместитель генсекретаря ООН нарушил российскую границу

Пророссийский глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс нарушил правила пересечения российской границы. Гриффитс посетил Херсон, чтобы оценить эффективность гуманитарных операций ООН.

По мнению Сальдо, никакой помощи от международных организаций херсонцы не увидят. При этом Гриффитс и мировое сообщество игнорируют право на самоопределение наций — и не признают Херсонскую область российской.

«Вроде бы и представитель уважаемой организации, а нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это бессовестно, стыдно и неприлично…» — прокомментировал Сальдо.

Как уточняет «Коммерсант»‎, детали поездки Гриффитса в ООН не уточнили. В Херсонской области после вывода российских войск обнаружили несколько подвалов, где пытали в том числе мирных жителей. Россия отрицает участие российских военных в издевательствах и пытках гражданских. Комиссия по международному сотрудничеству СПЧ при президенте России призывала ООН оценить достоверность «фактов публичных пыток и унижений» в Херсоне.