Соратник Навального* Леонид Волков** получил премию «за борьбу против дезинформации и пропаганды»

Премию Теодора Хойса в 2023 году получит соратник Навального* Леонид Волков**. Высокую награду оппозиционеру присудили «за борьбу против дезинформации и пропаганды», рассказала «Сирена»‎.

В фонде им. Хойса аргументировали награждение тем, что Волков** с большим риском демонстрирует силу демократии, которая находится под давлением дезинформации, жестокости и провокаций в СМИ. Награда оказалась для оппозиционера неожиданностью.

«Это абсолютно неожиданно. Книга, которую я написал [Putinland], два месяца провела в списке бестселлеров и, видимо, действительно воспринимается как какой-то свежий взгляд на Россию и на происходящее в ней. Формулировку «За борьбу против дезинформации и пропаганды»‎ понимаю как оценку работы всей команды ФБК***. Вклад в борьбу с Путиным на информационном фронте является очень важным, и его невозможно недооценить. Это придает энтузиазма и дальше работать в этом направлении», — описал получение премии Волков**.

В 2022 году премию присудили «Мемориалу»‎** за неустанную борьбу за права человека. Премию с 1964 года ежегодно вручают правозащитным организациям, чтобы подержать борцов за демократию и права человека.

*Алексея Навального российские власти внесли в список «террористов и экстремистов».

‎**Леонида Волкова и «Мемориал»‎ Минюст России считает «иностранными агентами», «Мемориал» ликвидирован по решению суда.

***ФБК признана «экстремистской организацией», ее деятельность запрещена в России.