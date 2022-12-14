США предъявили обвинение пяти россиянам: они закупали военные технологии для ФСБ

США опубликовали обвинительное заключение в отношении пятерых граждан России и двух американцев. Их подозревают в работе на российское правительство и ФСБ. По информации Reuters, они могли получить доступ к военным технологиям и технологиям двойного назначения, а также занимались отмыванием денег.

Всего в обвинении 16 пунктов. Помимо закупки технологий их обвиняют в контрабанде боеприпасов и снайперских винтовок. Среди обвиняемых есть сотрудник ФСБ — 48-летний Вадим Коношенок из Санкт-Петербурга.

Среди обвиняемых также жители Москвы Евгений Гринин (44 года), Алексей Ипполитов, (57 лет), Светлана Скворцова (41 год). Из Санкт-Петербурга обвиняемый Борис Лившиц (52 года). Обвинение предъявили и двум американским гражданам: Алексею Брайману (35 лет) из Нью-Гэмпшира и Вадиму Ермоленко (41 год) из Нью-Джерси.

Брайман и Ермоленко арестованы. Коношенок был арестован в Эстонии 6 декабря. На свободе остаются Гринин, Ипполитов, Лившиц и Скворцова.

Среди технологий фигурантов дела интересовали электронные компоненты, некоторые из которых можно использовать для ядерного или гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных разработок.

В США утверждают также, что фигуранты дела были связаны с московскими компаниями ООО «Серния Инжиниринг» и ООО «Сертал». Оба предприятия, по данным Вашингтона, действуют под руководством российских спецслужб.