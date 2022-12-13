293-й день боев: главное

Минобороны Беларуси провело внезапную проверку боевой готовности. Как сообщили в ведомстве, войска должны выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина. Несколько дорог для движения гражданского транспорта были временно перекрыты.

DW* со ссылкой на группу «Беларускі Гаюн»‎ сообщила, что российскую технику стягивали к украинско-белорусской границе. Танки, минометы, машины связи и инженерную технику расположили в районе Брестского полигона. Это назвали «боевым слаживанием и перегруппировкой войск»‎.

«Настоящее время»‎* сообщает, что Нидерланды готовы принять спецтрибунал для военных преступников, которые связаны с боями в Украине. Глава МИД страны Вопке Хукстра сказал, что консенсус о необходимости такого процесса растет. Поддержки спецтрибунала Нидерланды будут добиваться совместно с ЕС. Новый суд не должен мешать работе Международного уголовного суда, который с марта ведет расследование военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Однако для создания трибунала необходимо решение Совбеза ООН, в котором у России есть право вето.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что о выводе российских войск из Украины до конца года «не может быть и речи». Он также опроверг слухи о возможной отставке главы Генштаба Валерия Герасимова.

В Мелитополе атаковали мост, по которому перевозили грузы и технику российские военные. По словам пророссийского главы Запорожской области Евгения Балицкого, это не нарушило логистические пути. При этом, по его оценкам, два взрывных устройства были мощностью по 15-20 кг в тротиловом эквиваленте.

Генштаб ВСУ предложил российским военным сдаваться в плен не только бойцам ВСУ, но и дронам. Россияне должны связаться с проектом «Хочу жить», получить координаты отправной точки. После этого нужно прибыть в указанное место и установить с беспилотником визуальный контакт. Затем нужно будет следовать полученным инструкциям и выходить на позиции ВСУ.

Владимир Путин предложил построить новый город в Херсонской области. Об этом рассказал пророссийский глава украинского региона Владимир Сальдо. Как пишет Коммерсант»‎, строительство может развернуться на Арабатской косе в Геническом районе. По словам Сальдо, проект застройки уже разрабатывают. После вывода российских войск именно в Геническ перевезли пророссийских чиновников.

Представители 46 стран и 24 международных организаций на конференции «Солидарность с народом Украины»‎ в Париже решили выделить Украине дополнительную поддержку для прохождения зимы. Союзники выделят миллиард долларов. Из них половина в виде грантов, а вторая половина — в виде товаров, услуг и кредитов, пишет ВВС. Средства поступят до конца года.

Разведка Британии сообщила, что отмена пресс-конференции Путина может быть связана с опасениями по поводу вопросов о «спецоперации»‎. Власти могут опасаться растущих антивоенных настроений в обществе. Кремлевские чиновники почти наверняка крайне болезненно относятся к возможности того, что любое мероприятие, на котором будет присутствовать Путин, может быть захвачено несанкционированным обсуждением «специальной военной операции».