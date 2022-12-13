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#Новости

293-й день боев: главное

13.12.2022

В Беларуси прошла внезапная проверка боевой готовности
Нидерланды готовы принять трибунал для военных преступников
Песков: Россия не выведет войска до конца года
Российским военным предложили сдаться в плен беспилотнику
Путин предложил построить новый город в Херсонской области
Разведка Британии: пресс-конференцию Путина отменили из-за антивоенных настроений в обществе

  • Минобороны Беларуси провело внезапную проверку боевой готовности. Как сообщили в ведомстве, войска должны выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина. Несколько дорог для движения гражданского транспорта были временно перекрыты. 

DW* со ссылкой на группу «Беларускі Гаюн»‎ сообщила, что российскую технику стягивали к украинско-белорусской границе. Танки, минометы, машины связи и инженерную технику расположили в районе Брестского полигона. Это назвали «боевым слаживанием и перегруппировкой войск»‎. 

  • «Настоящее время»‎* сообщает, что Нидерланды готовы принять спецтрибунал для военных преступников, которые связаны с боями в Украине. Глава МИД страны Вопке Хукстра сказал, что консенсус о необходимости такого процесса растет. Поддержки спецтрибунала Нидерланды будут добиваться совместно с ЕС. Новый суд не должен мешать работе Международного уголовного суда, который с марта ведет расследование военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Однако для создания трибунала необходимо решение Совбеза ООН, в котором у России есть право вето. 

  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что о выводе российских войск из Украины до конца года «не может быть и речи». Он также опроверг слухи о возможной отставке главы Генштаба Валерия Герасимова. 

  • В Мелитополе атаковали мост, по которому перевозили грузы и технику российские военные. По словам пророссийского главы Запорожской области Евгения Балицкого, это не нарушило логистические пути. При этом, по его оценкам, два взрывных устройства были мощностью по 15-20 кг в тротиловом эквиваленте.

  • Генштаб ВСУ предложил российским военным сдаваться в плен не только бойцам ВСУ, но и дронам. Россияне должны связаться с проектом «Хочу жить», получить координаты отправной точки. После этого нужно прибыть в указанное место и установить с беспилотником визуальный контакт. Затем нужно будет следовать полученным инструкциям и выходить на позиции ВСУ.

  • Владимир Путин предложил построить новый город в Херсонской области. Об этом рассказал пророссийский глава украинского региона Владимир Сальдо. Как пишет Коммерсант»‎, строительство может развернуться на Арабатской косе в Геническом районе. По словам Сальдо, проект застройки уже разрабатывают. После вывода российских войск именно в Геническ перевезли пророссийских чиновников. 

  • Представители 46 стран и 24 международных организаций на конференции «Солидарность с народом Украины»‎ в Париже решили выделить Украине дополнительную поддержку для прохождения зимы. Союзники выделят миллиард долларов. Из них половина в виде грантов, а вторая половина — в виде товаров, услуг и кредитов, пишет ВВС. Средства поступят до конца года. 

  • Разведка Британии сообщила, что отмена пресс-конференции Путина может быть связана с опасениями по поводу вопросов о «спецоперации»‎. Власти могут опасаться растущих антивоенных настроений в обществе. Кремлевские чиновники почти наверняка крайне болезненно относятся к возможности того, что любое мероприятие, на котором будет присутствовать Путин, может быть захвачено несанкционированным обсуждением «специальной военной операции».

  • Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Россия продолжает консолидировать войска на Донбассе. При этом украинская сторона заявила, что готова к наступлению в зимний период: это ранее прогнозировали и в ISW. У границ Харьковской области Россия укрепляет оборону. Однако на всех направлениях российские соединения недоукомплектованы. 



*DW и «Настоящее время»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎. 



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