Жительница Владивостока подала иск к журналистам из-за текста про приморского депутата

Ирина Сафронова и ее сын Владислав из Владивостока обратились в суд с иском к «Медиазоне»‎* из-за текста о преследовании приморского депутата Артема Самсонова. Его обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении подростка (п.«б» ч.4 ст.132 УК). Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Автором жалоб на депутата была Ирина Сафронова, а потерпевшим — ее сын .

Как сообщила «Медиазона»‎*, помимо издания в ответчиках сам Самсонов, его адвокат Наталья Касилова, друг Самсонова Юрий Кучин, коллега Геннадий Шульга и издание NewsBox24.

Лингвистическая экспертиза, представленная истцами, показала, что в публикации они характеризуются отрицательно «с позиции морали и права»‎. Также в тексте «оскорбительного характера»‎ нашли «признаки умаления и унижения их чести и достоинства».

Заседание состоится 14 декабря в Ленинском суде Владивостока. Требования истцов — удаление текста с сайта, компенсация в 3,2 млн рублей, публикация опровержения.

Самсонова арестовали в октябре прошлого года. Сафронова обвинила его в том, что депутат на пляже в 2018 году показал ее 11-летнему сыну фаллоимитатор. Сам политик говорил, что никогда не видел этого мальчика на пляже, а преследование он называл политическим. Он с Сафроновой конфликтовал из-за пляжа.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».