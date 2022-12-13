В Москве, Волгограде, Владивостоке и других городах России усилились облавы на призывников

В регионах усилились облавы на призывников. По словам юриста Павла Чикова, выросло число обращений от резервистов и их родственников из Москвы, Владивостока, Волгограда и других городов.

Мужчинам рассылают повестки ненадлежащим образом: по почте, звонят. Потом, если человек не приходит в назначенное время, военкоматы обращаются в полицию с просьбой принудительно доставить людей в военкоматы. Резервистам угрожают уголовным делом об уклонении от военной службы по статье 328 УК РФ.

Чиков напомнил, что повестку должны вручить лично в руки сотрудники военкомата. Неявка наказывается штрафом, а доставление полицией в военкомат незаконно.

Мобилизация в России закончилась еще в октябре. Путин говорил, что дополнительного призыва не потребуется. Но указ президент подписывать отказался: сенатор Клишас утверждает, что «нет ничего выше» слов Путина.