Телеканал в Ямало-Ненецком округе удалил интервью с вернувшимся из плена контрактником

«Дождь»‎* обратил внимание на сюжет телеканала «Лабытнанги-ТВ» из Ямало-Ненецкого АО. В нем контрактник, вернувшийся из украинского плена, рассказал, что ВСУ соблюдали и зачитали пленным Женевскую конвенцию, хорошо с ними обращались и не били. После выхода сюжета с сайта канала его удалили.

Герой интервью — Михаил Радыгин, закончил Вологодскую школу милиции и служил в правоохранительных органах. Он подписал контракт в августе 2022 года, потому что ему немного не хватало до пенсии.

«У меня остался кусочек до пенсии добить, я из-за этого и пошел. Ну и все, думаю, схожу, ничего страшного», — рассказывает Радыгин.

Обучение он прошел в сборном пункте в Елани, потом был в тылу, где занимался рытьем окопов, разгружал ящики. После он отправился в Харьковскую область, где получил ранение и попал в плен. Вместе с ним было 150 человек. Домой он вернулся только в ноябре.

Он сказал, что пленных не били, пока они были у регулярных войск. Потом часть из них передали «Правому сектору»**‎, и отношение было другим — там, по словам Радыгина, били.

«Распорядок армейский: в 6 подъем, в 10 отбой. Выучили гимн их наизусть, про Бандеру песню наизусть. Самое что понравилось — это Софии Ротару песню выучили. Я говорю: что прям так? Отвечают: ну, она же наша, учите вот «Червону руту», — рассказывал Радыгин.

Иностранные журналисты часто приезжали к пленным.

«У них там конвенция Женевская работает, они нам ее зачитывали, наши права, все. У них все отслеживается в режиме онлайн, они говорят, мы можем отследить, что с вами было», — рассказывает Радыгин.

*«Дождь»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.

**«Правый сектор» российские власти считают «экстремистской организацией», ее деятельность запрещена.