Великобритания ввела санкции против 12 российских военачальников

Великобритания ввела новые санкции против 12 российских военачальников и четырех граждан Ирана. Их Лондон считает поставщиками дронов, которые Россия использует для атак на украинские города, пишет «Коммерсант»‎.

В санкционный список вошли командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский, начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин, командующий 35-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Александр Санчик, начальник штаба группировки «Запад» генерал-лейтенант Михаил Зусько, командир 3-й мотострелковой дивизии генерал-майор Алексей Авдеев, директор главного вычислительного центра Генштаба генерал-майор Роберт Баранов, начальник подразделения строительства и управления беспилотными летательными аппаратами генерал-майор Александр Новиков, командир 144-й мотострелковой дивизии генерал-майор Олег Цоков, командующий ракетными войсками и артиллерией 1-й танковой армии полковник Георгий Шуваев, командир 4-й танковой дивизии полковник Евгений Журавлев.

Вчера сообщалось, что СБУ предъявила обвинение в посягательстве на независимость Украины и ведении агрессивной войны генерал-майору Алексею Авдееву. По версии украинской стороны, он руководил вторжением в Харьковскую область.

Под новые санкции попал директор иранской Oje Parvaz Mado Nafar Company Юсеф Абуталеби, генерал Корпуса стражей исламской революции Абдулла Мехраби и глава Организации авиационной промышленности Ирана Афшина Хаджоха Фарда.

С ними нельзя будет вести бизнес, их активы заморозят, а въезд в Великобританию им будет запрещен.

Российские власти отрицали покупку иранских дронов, несмотря на то что Иран признал их продажу. Правда, иранский чиновник указал, что сделка состоялась до начала боев в Украине. Иранские дроны продолжают атаковать украинские города и инфраструктуру: после трехнедельного перерыва их обнаружили снова на прошлой неделе. The Washington Post сообщала, что производство дронов могут наладить и в России по иранской технологии.