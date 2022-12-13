Алексею Горинову отказывают в медицинской помощи

В канале поддержки муниципального депутата Алексея Горинова, осужденного за «дискредитацию армии»‎ на 7 лет колонии, сообщили, что ему не оказывают медицинскую помощь.

Он болеет с 9 декабря. В медчасть его отвели другие заключенные. Там он пробыл два дня, но ни врач, ни фельдшер к нему за все это время не подходили. Его отправили обратно в отряд.

«Сейчас он находится в отряде на общих условиях. Жалуется на холод, голод, отсутствие горячей воды, на невозможность лечь до отбоя, несмотря на то, что у него сохраняется температура, его мучает постоянный кашель, отдышка. После двухдневного нахождения в больнице адвокаты виделись с Алексеем. Когда они зашли в плохо отапливаемую, холодную комнату для свиданий, Алексей дремал, он объяснил, что задремал, попав в относительное тепло, поскольку нормально спать у него не было возможности с момента прибытия в колонию»‎, — написали в группе поддержки.

По словам Горинова, в таких условиях он не просидит и полгода. Адвокаты пытались встретиться с начальником учреждения, но им отказали во встрече и предложили приехать через неделю.